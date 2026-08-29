SPK’den yatırım fonları ve pay satışlarına yeni düzenleme: 500 milyon TL sermaye şartı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı Kurul Karar Organı kararıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de kapsamlı değişikliklere gitti.

Kararla rehberin mevcut bazı bölümleri değiştirilirken yeni maddeler de eklendi. Düzenlemeler portföy yönetim şirketlerinin sermaye şartlarından Borsa dışındaki pay satışlarına kadar farklı alanları kapsıyor.

Portföy yönetim şirketlerinde 2027 sermaye şartları belli oldu

SPK, Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında 2027 yılında geçerli olacak sermaye tutarlarını belirledi.

Buna göre başlangıç sermayesi ve asgari ödenmiş sermaye tutarları; geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için 500 milyon TL, faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketleri için ise 250 milyon TL olacak.

Borsa dışındaki pay satışlarına yüzde 2 ve yüzde 4 sınırı

SPK’nın düzenlemesindeki dikkat çekici başlıklardan biri de Borsa dışında gerçekleştirilecek pay satışlarına ilişkin oldu.

Pay Tebliği’nin 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından herhangi bir 12 aylık dönemde yapılacak satışlarda yeni sınırlar uygulanacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50’nin üzerinde olan ortaklıklarda, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2’sinden fazlası Borsa dışında satılamayacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve altında olan ortaklıklarda ise bu sınır yüzde 4 olacak.

Özel emir, TSP ve virman işlemleri de düzenleme kapsamında

Belirlenen sınırlamalar yalnızca doğrudan satışları kapsamıyor.

Özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) ve virman/devir yöntemleriyle gerçekleştirilen satışlar da yeni düzenlemeye dahil edildi.

Satışta hangi fiili dolaşım oranının esas alınacağı da netleştirildi. Hesaplamada satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınacak.

Belirlenen sınır aşılırsa SPK onayı gerekecek

Yüzde 2 ve yüzde 4 olarak belirlenen sınırların üzerinde pay devri yapılmak istenmesi halinde devir öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanacak ve SPK’nın onayına sunulacak.

SPK tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu olmadan söz konusu devirler Borsa’da özel emre veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek. Paylar devredilemeyecek ve virman işlemi yapılamayacak.

Bu konudaki sorumluluk ise payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarında olacak.

29 Ağustos’tan önceki satışlar hesaplamaya dahil edilmeyecek

SPK, yeni oranların uygulanmasında geçmiş işlemler açısından da tarih sınırı belirledi.

29 Ağustos 2026’dan önce Borsa dışında gerçekleştirilen satışlar, herhangi bir 12 aylık dönemde yapılabilecek satış oranının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.