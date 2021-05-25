SPK'nın eğitim semineri başvuruları 31 Mayıs'ta başlayacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) üniversite öğrencilerine yönelik eğitim semineri için başvurular 31 Mayıs'ta başlayacak.

SPK'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, SPK'nın eğitim seminerine ilişkin başvuru koşulları ve eğitim sürecine ilişkin yol haritası açıklandı.

Eğitim semineri başvurularının 31 Mayıs'ta başlayacağı ve 13 Haziran'da sona ereceği aktarılan duyuruda, başvuru sonuçlarının ise 16 Haziran'da açıklanacağı ifade edildi.

Duyuruda, her öğrencinin bir kez seminere katılma hakkı olduğu ifade edilerek, seminerlerin çevrimiçi olarak, www.btkakademi.gov.tr adresinde 21 ve 25 Haziran arasında, 5 günlük sürede ders anlatımı ve örnek olay incelemesi şeklinde düzenleneceği aktarıldı.

Seminer dönemi boyunca her eğitim için katılım durumunun kayıt altına alınacağı belirtilen duyuruda, eğitimlerin tamamına katılım sağlamayan adaylara katılım belgesi verilmeyeceği ifade edildi.

Duyuruda, seminere ilişkin soruların egitimsemineri@spk.gov.tr adresine iletilebileceği kaydedildi.