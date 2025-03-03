Spor hisselerinde şubat verileri: Yatırımcısını en çok hangi kulüp sevindirdi?

Spor hisseleri, Ocak ayında görülen yükselişin ardından Şubat ayında düşüş eğiliminde oldu. Analistler, geçen yıl borsada spor şirketlerine yönelik satış baskısının bu yıl da devam ettiğini belirterek, kulüp performanslarının ve kulüplere ilişkin haberlerin hisse fiyatlarını etkileyebileceğini öngörüyor.

Spor şirketlerindeki mali sıkıntılar da hisse performansları üzerinde belirleyici olabiliyor. Hisselerdeki düşüş, zirveden uzak spor kulüplerinin şampiyonluk umutlarının azalması ve şampiyonluk iddiasındaki kulüplerin zaman zaman aldığı kötü sonuçlarla da ilişkilendiriliyor.

Yatırımcısını en çok Beşiktaş üzdü

Spor endeksi, Şubat ayında yüzde 10,1 oranında bir azalış gösterdi. Beşiktaş, yatırımcısına en fazla kaybettiren kulüp olarak yüzde 15,3'lük bir düşüş yaşadı. Diğer kulüplerin de performansları yatırımcıları olumsuz etkiledi: Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 7,5, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 8,5 ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 10,8 kayıp yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig’de zirvede yer almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşadı. Sarı kırmızılı ekip, son 16 play-off turunda AZ Alkmaar’a elendi. Fenerbahçe ise, Süper Lig’deki başarılarına rağmen 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor da şampiyonluk yarışında geride kaldı.

En fazla kazanç sağlayan kulüp: Fenerbahçe

Yılbaşından bu yana en fazla kazanç sağlayan kulüp ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, yatırımcısına yüzde 2,4 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 1, Beşiktaş yüzde 7,2 ve Galatasaray ise yüzde 8 kaybettirdi. Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, Şubat ayını 12 milyar 5 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray, 9 milyar 990 milyon lira ile ikinci sırada, Trabzonspor 7 milyar 425 milyon lira ile üçüncü sırada, Beşiktaş ise 5 milyar 232 milyon lira ile dördüncü sırada yer aldı.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Ocak ve Şubat 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: