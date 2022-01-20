Spot altın 1.850 doları hedefliyor

ABD Doları'ndaki zayıflık ve enflasyona karşı koruma satın alma çabaları ile 1831 dolar direncini aşan spot altın 1849 dolar seviyesini hedeflemeye devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın 22 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1844,16 dolar seviyesine kadar yaşanan yükselişin ardından gelen kar realizasyonları ime 1839,64 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginliğin de yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönelittiğini belirtiyorlar.

Spot altın için 1849 dolar seviyesinin üzerinde 1863-1877 dolar bandını direnç olarak işaret eden analistler, destek seviyeleri olarak ise 1831 dolar seviyesinin altında 1821-1812 dolar aralığını gösteriyorlar.