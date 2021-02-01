Spot altın fiyatlarında 1.900 dolar beklentisi güçleniyor

Gümüş fiyatında yaşanan ralliden de destek alan altın fiyatının 1.900 dolar seviyesine doğru yukarı hareketini devam ettireceği beklentisinin sürdüğüne işaret ediliyor.



Analistler, ABD'de Cumhuriyetçilerin gösterdikleri direnişe rağmen yeni koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçeceği umutları, global seviyede koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesinin yarattığı endişe altın fiyatkına destek vermeyi sürdürüyor.



Spot altın fiyatı bu sabah 1866,85 dolar ,seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,3 artışla 1.865,73 dolar seviyesinde.



Ancak analistler Cuma günü vadeli kontratlarda açık pozisyon sayısının azaltığına dikkat çekiyorlar ve yukarı hareketin 1.880 dolar seviyesinin aşmakta zorlanacağını savunuyorlar. 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.880 dolar seviyesinin aşılamaması halinde yeniden 1.840 dolar seviyesine geri çekilme yaşanması bekleniyor.