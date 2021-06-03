  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Spot altın yeniden 1.900 doların üzerinde
Takip Et

Spot altın yeniden 1.900 doların üzerinde

ABD tahvil faizlerindeki yükselişle 1.900 doların altına gerilen spot altın fiyatları, bugün yeniden 1.900 dolar sınırının üzerinde işlem görüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dün ABD'de Hazine kağıdı getirilerinin yeniden 1,60'ın altına gerilemesi ile birlikte 1909 dolar/ons seviyesinin üzerini test eden spot altın,  bu sabah bir miktar geriledi. ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında toparlanma işaretleri vermesi altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.

Spot altın şu sıralarda 1903,37 dolar/ons ile dünün yüzde 0,25 altında.

Piyasalarda bugün gözler ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Açıklanacak verinin Fed'in varlık alımlarının azaltılması yönünde bir tartışma başlatmasını  tetikleyici yönde olup olmayacağı altın fiyatına yön verecek.

Analistler spot altın için direnç olarak 1919 dolar/ons seviyesini  işaret ediyorlar. İlk destek ise 1898 dolar/ons.