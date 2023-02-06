Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,76 artışla 1 milyar 572 milyon 951 bin 344 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 saatlerinde 3 bin 650 lira, en düşük saat 02.00-04.00'te 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 680 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 788 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 570 liradan işlem gördü.