Sri Lanka faizleri 7 puan artırdı



Sri Lanka mevduat ve kredi faizi oranlarını 700’er baz puan yükselterek yüzde 13,5 ve yüzde 14,5’e çıkardı. Beklentiler 400 baz puanlık artış yönündeydi.



Güneydoğu Asya’nın ada ekonomilerinden biri olan Sri Lanka, tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. IMF’den kurtarma kredisi talep eden ülkenin kabinedeki tüm bakanları pazartesi günü istifa etti. Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal da tüm kabine bakanlarının istifasının ardından pazartesi günü Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya istifasını verdi.



Rajapaksa pazartesi günü yeni bir maliye bakanı atadı. Yeni bir merkez bankası başkanı için arayış da sürüyor. Enflasyon oranının yüzde 18,7 olduğu ülkede halk 1 Nisan’da ilan edilen OHAL gereğince başlatılan sokağa çıkma yasaklarına rağmen sokaklara döküldü. Meclis’in salı günü olağanüstü toplandığı ülkede ekonomik krize karşı gösteriler devam etti. Göstericiler “Kötü liderlere körü körüne inanmak milliyetçilik değildir” yazılı dövizler taşıyarak hükümeti ve ekonomi yönetimini eleştirdi. 1948 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanan ülkede gıda, yakıt, ilaç gibi temel ihtiyaçların tedariğinde ciddi sorunlar yaşandığı ve elektrik kesintileri de olduğu belirtiliyor. 22 milyon nüfuslu ülkenin 51 milyar dolar dış borcu var ve tüketim büyük ölçüde ithalata dayalı.