Sri Lanka'nın IMF'ye bağımlılığı artacak

24 Nisan 2019

Sri Lanka'da geçtiğimiz pazar günü aralarında kilise ve otellerin de bulunduğu sekiz ayrı noktada düzenlenen terör saldırıları yaklaşık 90 milyar dolarlık ülke ekonomisine büyük darbe indirdi.

Saldırıların; ülke ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektörünün çökmesine neden olabileceği, finans piyasalarını sarsabileceği ve ülkeyi Uluslararası Para Fonu'na (IMF) daha bağımlı hale getirebileceği belirtiliyor.

Sri Lanka borsası 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ilk işlem günü olan dün yüzde 2.6 düştü.

Sri Lanka'nın en büyük ve en hızlı büyüyen döviz kaynakları arasında olan turizmin darbe alacağı endişesi hem borsa yatırımcısını korkuttu hem de ülkenin parası rupiye değer kaybettirdi.

Döviz işçileri ve hazır giyim sektörünün ardından turizm ülkenin en önemli gelir kaynağı. Yıllık 4.4 milyar dolarlık gelirle turizmin GSYH içindeki payı yüzde 5'e yakın.

Turizm ve finans piyasalarının aldığı darbe sonrası Sri Lanka Merkez Bankası'nın faiz artırmak zorunda kalabileceği ve ülkenin IMF'ye daha fazla kredi için başvurabileceği belirtiliyor.

IMF geçen ay Sri Lanka ile 1.5 milyar dolarlık kredi imkanını ekstra bir yıl uzatmak için anlaşmayı varmıştı. Bu hamle, hükümete seçimler öncesinde harcamaları artırma fırsatı vermişti. Ancak ekonominin yavaşlaması ve devlet giderlerinin artacak olması nedeniyle IMF ile kararlaştırılan bütçe hedeflerinin gözden geçirilmesi gerekebileceği belirtiliyor.

Ayrıca saldırlar sonrasında yabancı yatırımların düşmesi halinde ülkenin kaynak yaratmak için IMF parasına daha fazla ihtiyaç duyabileceği uyarısı yapılıyor.

Capital Economics'in Asya ekonomisti Alex Holmes, "Büyüme çok yavaşlarsa ve bütçe açığı öngörülerinin yeniden değerlendirilmesi gerekiyorsa, o zaman oturmak ve daha uygun bir şey üzerinde pazarlık etmek zorunda kalacaklar" dedi.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkenin 90 milyar dolarlık ekonomisi bulunuyor.