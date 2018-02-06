St. Louis Fed Başkanı Bullard'dan piyasalara uyarı

06 Şubat 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, ABD borsalarını panikleten enflasyon endişelerini yerinde bulmadığını belirterek, "İş gücü piyasasından gelen iyi haberlerin direkt daha yüksek enflasyona yol açacakları şeklinde yorumlanmasından sakınılmalı." dedi.

Bullard, Kentucky eyaletinin Lexington kentinde yaptığı konuşmada, son günlerde rekor seviyede değer kaybeden hisse senedi piyasalarını yatıştırmaya çalıştı.

İş gücü piyasasında süregelen sıkılaşmanın enflasyonda kayda değer yükselmeye yol açmasını olası görmediğini ifade eden Bullard, "İşsizlik ve enflasyon arasındaki verisel ilişki son yıllarda bozuldu ve belki sıfırlandı. İş gücü piyasasından gelen iyi haberlerin, direkt daha yüksek enflasyona yol açacakları şeklinde yorumlanmasından sakınılmalı." değerlendirmesini yaptı.

Bullard, piyasalarda yaşanan satış dalgasıyla ilgili, "Bu, tüm zamanların en öngörülebilir düzeltmesi çünkü piyasalar çok fazla yükseldi. Dolayısıyla Standard & Poor's'un (S&P) teknoloji sektörü gibi yüzde 40 yükseliş kaydeden bir endeksin bir noktada düşüşe geçmesi şaşırtıcı bir durum değil. İnsanlar satış dalgası başlamadan önce bunun bir gün yaşanacağını defalarca tekrar etti." dedi.

"Fed'in politikasında kayda değer değişiklik beklemiyorum"

St.Louis Fed Başkanı Bullard, ayrıca Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında seleflerinden farklı bir yol izlemeyeceğini ifade etti.

"Fed'in politikasında kayda değer bir değişiklik olmasını beklemiyorum" diyen Bullard, Powell'ın eski Fed başkanları Janet Yellen ve Ben Bernanke gibi veriler doğrultusunda hareket edeceğini sözlerine ekledi.

ABD borsalarından Dow Jones Endeksi dün puan bazında tüm zamanların, yüzdesel olarak ise son 7 yılın en hızlı düşüşünü kaydetmişti. S&P 500 Endeksi de yüzde 4,1 azalarak Ağustos 2011'den bu yana en kötü performansını sergilemişti.

Kaynak: AA