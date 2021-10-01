Standard Chartered, 300 puan indirim bekliyor

Standard Chartered Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15'e düşürmesini beklediğini açıkladı ve 2021 enflasyon ve büyüme tahminlerini yükseltti.

Standard Chartered, "Merkez bankasının gıda ve enerji fiyatları gibi geçici faktörlerin neden olduğu yüksek manşet enflasyon baskılarını göz ardı etmesini ve önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeyi desteklemeye odaklanmasını bekliyoruz" dedi. Standard Chartered daha önce yıl sonuna kadar 200 baz puanlık faiz indirimi öngörmüştü.

Standard Chartered ayrıca yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 15.2'den yüzde 17.5'e yükseltti ve aynı dönemde büyüme tahminlerini de yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkardı.

Standard Chartered "Euro bölgesi başta olmak üzere başlıca ticaret ortaklarında güçlü ekonomik toparlanma kaydededilirken, ihracat 2021'in ilk sekiz ayında yıllık bazda yüzde 37 arttı ve artış kaydetmeye devam edebilir" dedi.