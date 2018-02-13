Standard Profil, Londra Borsası'nda halka arz olabilir

13 Şubat 2018

Özel sermaye fonu yöneticisi Actera 2013'te satın aldığı otomotiv sektörüne parça üreten Standard Profil'in halka arzı (IPO) için JP Morgan'a yetki verirken, kaynaklar halka arzın Londra'da olabileceğini belirtti.

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Actera yüzde 100'üne sahip olduğu Standart Profil'de halka arz için çalışmalara başladı.

Bir kaynak, "Şirketin halka arzı için JP Morgan yetkilendirildi" dedi. Diğer bir kaynak ise halka arzın Londra'da olabileceğini söyledi.

Üçüncü bir kaynak ise halka arzın zamanlasının mayıs ayında olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili Actera'dan haber anında sorulara cevap alınamadı. JP Morgan ve Standard Profil ise yorum yapmadı.

8 bin kişiyi istihdam ediyor

Taşıt araçlarında sızdırmazlık parçaları üreten Standard Profil, Actera'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2016 yılında 390 milyon euro gelir elde ederken, 8 bin çalışanı bulunuyor. Şirketin müşterileri arasında Renault, Daimler, FCA, Ford, General Motors ve Toyota gibi büyük üreticiler yer alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren ilk kaynak, gelirlerinin büyük bölümünü Türkiye dışından sağlayan şirketin yurt dışında büyüdüğüne ve yabancı sermaye piyasalarından kaynak bulmak ve finansman sağlamak için Türkiye dışında bir halka arzın daha makul olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Standard Profil'in işlerinin yüzde 10'u Türkiye'de... Bu kapsamda halka arzın Londra'da olması da çok mantıklı"

Türkiye merkezli olan şirket Türkiye, İspanya, Bulgaristan, Fas, Çin, Güney Afrika ve Meksika’da üretim tesislerine sahip.

Actera 2013 yılında Standard Profil'in yüzde 100'ünü Bancroft Capital'den satın almıştı.

Kaynak: Reuters