Standart Chartered'tan altın fiyatları tahmini: Geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görüyor

Standard Chartered, altın fiyatlarının ons başına 4 bin 360 doların altına gerilemesini yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Banka, 12 aylık fiyat hedefini 4 bin 500 dolar olarak korurken, zayıflayan dolar, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi temel destekleyici faktörlerin geçerliliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Altın, son düzeltmeye rağmen son bir yılda yüzde 49 oranında değer kazandı.

'Normalleşme birkaç hafta sürebilir'

Banka, piyasa normalleşmesinin birkaç hafta sürebileceğini belirtirken, 3 bin 945–4 bin 60 dolar aralığında güçlü teknik destek bulunduğunu ifade etti. Analistler, bu geri çekilmenin altın pozisyonlarını artırmak için uygun bir zaman olduğunu belirtti.

Standard Chartered, 2026’ya kadar altın talebinin, itibari para birimlerinden uzaklaşma eğilimi ve merkez bankalarının süregelen alımları gibi yapısal faktörlerle desteklenmeye devam edeceğini öngörüyor.