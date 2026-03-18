Starbucks için sürpriz not indirimi: Hisse fiyatı revize edildi

Küresel kahve devi Starbucks, 2026 yılına güçlü bir performansla girse de analist cephesinden gelen son değerlendirmeler temkinli bir tablo çiziyor.

Kanada merkezli dev banka Kanada Kraliyet Bankası’nın yatırım bankacılığı kolu RBC Capital, şirket için Outperform (kendi sektöründen daha iyi performans gösterecek) notunu Sector Perform (kendi sektörüne paralel performans gösterir) seviyesine düşürerek hedef fiyatını 105 dolar olarak belirledi.

İş gücü maliyetleri planları bozdu

RBC Capital’ın değerlendirmesine göre Starbucks’ın ABD operasyonlarını toparlamak için gereken yatırımlar, başlangıçta öngörülenden çok daha yüksek oldu.

Kasım 2024’te yapılan analizde, şirketin sınırlı ve geçici yatırımlarla toparlanabileceği düşünülüyordu. Ancak süreç içinde iş gücü harcamalarının kalıcı hale gelmesi ve ek yatırımların gündeme gelmesi, bu senaryoyu geçersiz kıldı.

Bu durum, kârlılık üzerindeki baskıyı artırırken, şirketin finansal dönüşümünün beklenenden daha uzun süreceğine işaret ediyor.

Hisse değerlemesi endişe yaratıyor

Analistlere göre Starbucks hissesi şu anda tarihi zirve seviyelere yakın çarpanlarla işlem görüyor. Şirketin fiyat-kazanç (f/k) oranının 81 seviyesinin üzerinde olması, hisselerin pahalı olduğu yönündeki görüşleri güçlendiriyor.

Bazı analizler, Starbucks’ın “aşırı değerli” hisseler arasında yer aldığını ortaya koyarken, bu durum RBC’nin daha temkinli duruşunu destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Büyüme var ama yeterli değil

Starbucks’ın ABD pazarında gelir büyümesinde iyileşme gözleniyor. Ancak RBC’ye göre bu gelişme, artan maliyetlerin yarattığı baskıyı dengelemek için yeterli değil.

Şirketin önümüzdeki üç yıl içinde maliyet tasarrufu sağlayacağı beklentisi bulunsa da, bu tasarrufların önceki tahminlere göre daha sınırlı kalacağı öngörülüyor. Bu da ek yatırımların kaçınılmaz olabileceği anlamına geliyor.

Starbucks, büyüme stratejisini sadece ABD ile sınırlamıyor. Şirket, özellikle Hindistan pazarında agresif bir genişleme planı yürütüyor. Yeni mağazalar açılması ve farklı ürünlerin piyasaya sunulması hedefleniyor.

Ancak bu genişleme süreci, kısa vadede zararların artmasına yol açıyor. Buna rağmen Starbucks, dünyanın en kalabalık pazarlarından birinde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.