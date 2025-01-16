Stellantis'in dördüncü çeyrek sevkiyatlarında yıllık bazda düşüş

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis, dördüncü çeyrek sevkiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 1.395 milyon araca indiğini duyurdu.

Sevkiyatlar Avrupa bölgesinde %6 düştü

Şirket, 2024'ün son üç ayında sevkiyatların Kuzey Amerika'da %28, Genişletilmiş Avrupa bölgesinde %6 düştüğünü, ancak Güney Amerika'da %12'lik bir artış yaşandığını ekledi.

Şirket, şu anda stoklarını azaltmaya odaklandığını belirterek, bu düşüşün, küresel sevkiyatların yıllık %20 azaldığı üçüncü çeyreğe kıyasla bir iyileşme gösterdiğini vurguladı.