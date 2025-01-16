Stellantis'in dördüncü çeyrek sevkiyatlarında yıllık bazda düşüş
Stellantis, dördüncü çeyrek sevkiyatlarının bir önceki yıla göre %9 düşüşle 1.395 milyon araca gerilediğini açıkladı. Şirket, Kuzey Amerika'da %28, Genişletilmiş Avrupa bölgesinde ise %6'lık bir azalma yaşanırken, Güney Amerika'da %12 artış görüldüğünü belirtti.
Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis, dördüncü çeyrek sevkiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 1.395 milyon araca indiğini duyurdu.
Sevkiyatlar Avrupa bölgesinde %6 düştü
Şirket, 2024'ün son üç ayında sevkiyatların Kuzey Amerika'da %28, Genişletilmiş Avrupa bölgesinde %6 düştüğünü, ancak Güney Amerika'da %12'lik bir artış yaşandığını ekledi.
Şirket, şu anda stoklarını azaltmaya odaklandığını belirterek, bu düşüşün, küresel sevkiyatların yıllık %20 azaldığı üçüncü çeyreğe kıyasla bir iyileşme gösterdiğini vurguladı.