Sterlin altı haftanın zirvesine yakın seyrediyor

Sterlin, geçen haftaki yükselişin ardından 1,33 dolar civarında tutunarak Perşembe günü görülen 1,339 dolarlık altı haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrini korudu. Piyasalar, son kazançların ardından temkinli bir bekleyişe geçerken, para politikalarına ilişkin görünüm yakından izleniyor.

Geçen haftaki sterlin kazançlarında, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in sunduğu bütçenin beklendiği kadar olumsuz karşılanmaması önemli rol oynadı. Ayrıca İngiltere hizmet sektörüne ilişkin Kasım ayı PMI verisinin yukarı yönlü revize edilmesi, ekonomik aktiviteye dair iyimserliği artırarak sterline ek destek sağladı.

Faiz indirimi yapma olasılığı yaklaşık yüzde 84

Önümüzdeki hafta yapılacak İngiltere Merkez Bankası toplantısına ilişkin beklentiler büyük ölçüde değişmedi. Piyasalarda BoE’nin faiz indirimi yapma olasılığı yaklaşık yüzde 84 seviyesinde fiyatlanıyor. Ücret artışlarında hızlanma işaretleri görülse de, yatırımcılar ilk faiz indiriminin yüksek ihtimalle gündemde kalacağını düşünüyor. Ayrıca piyasalar, Haziran ayına kadar ikinci bir 25 baz puanlık faiz indiriminin neredeyse kesin olduğunu, Nisan ayında gerçekleşme ihtimalinin ise yaklaşık yüzde 75 olduğunu öngörüyor.

Piyasaların asıl odağı FOMC projeksiyonları

ABD tarafında ise gözler Federal Rezerv’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması beklenirken, piyasaların asıl odağı güncellenecek FOMC projeksiyonları olacak. Özellikle 2026 yılına yönelik para politikası rotasına dair belirsizlik, küresel döviz piyasalarında yön belirleyici olmaya devam ediyor.