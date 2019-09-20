Sterlin, dolar karşısında 2 ayın zirvesine çıktı
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ekim ayı sonuna kadar İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılabileceğine yönelik söylemleri, İngiliz Sterlini'ni dolar karşısında son iki ayın zirvesine çıkardı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit anlaşmasının mümkün olduğunu ve
İngiltere'nin kaldırılmasını istediği İrlanda "backstop" sınır güvencesi düzenlemesinin bir alternatif bulunması halinde gerekli olmayacağını belirtti.
Juncker'in Brexit konusudaki iyimser açıklaması sonrası Sterlin dolar karşısında yükselişe geçti. Sterlin/dolar kuru bu sabah saatlerinde 1,2560 seviyelerinin üzerine çıkarak temmuz ayı ortasından bu yan en yüksek seviyelerini gördü.
Saat 12:50 itibarıyla Sterlin/Dolar kuru 1,2535 seviyelerinde bulunuyor. Sterlin, TL karşısında da değer kaybediyor. Aynı dakikalar Sterlin/TL kuru düne göre yüzde 0,42 kayıpla 7,1405 liradan el değiştiriyor.