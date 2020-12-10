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Sterlinde, Brexit belirsizliğinin yol açtığı kayıplar sürüyor

Brexit belirsizliği ile değer kaybı devam eden İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında 1,33'ün de atını gördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Brexit geçiş döneminin sona ermesine 3 hafta gibi bir sürenin kalmış olmasına rağmen, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası için bir serbest ticaret anlaşması olup olmayacağı belirsizliği İngiliz Sterlini'nin ABD Doları karşısısında zayıflamasına yol açıyor. GBP/USD bgün 1,3292 seviyesine kadar geriledi.

MUFG analisti Lee Hardman hazırladığı yatırımcı notunda, "Brexit görüşmelerinde oyunun sonuna yaklaşıldığı cari ortamda risk dengesi aşağı doğru kayıyor gibi görünüyor: Bir son dakika anlaşmasına varılması umutları azalıyor" değerlendirmesine yer verdi.

Analistler, 132.90 seviyesindeki desteğin kırılması halinde 1,3255'e doğru geri çekilme bekliyorlar. Buranın altında ise 7 Aralık'ta görülen 1,3220 seviyesi destek olarak öne çıkıyor.
Analistler yukarı yönlü hareket için ise direnç seviyelerini 1,3394 vea 1,3415 olarak ortaya koyuyorlar.