'Sterlin/dolar gelecek haftalarda 1,3000-1,3250 seviyelerinde hareket eder'

UOB tarafından hazırlanan rapora göre, İngiliz Sterlini/ ABD Doları kurunun gelecek haftalarda 1,3000-1,3250 seviyelerinde hareket etmesi bekleniyor.



Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, paritenin 24 saatlik görünümde paritenin mevcut zayıflığında istikrar görülmesinden önce 1,3080 ile dip seviyelere inmesi ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Sonraki desteğin 1,3040 ile ulaşılması zor bir seviyede olduğu yorumu yapıldı. Paritede direncin 1,3150 sonrasında ise 1,3180 düzeylerinde görüleceği belirtildi.



UOB, 1-3 haftalık dönem içinde ise 1,3000-1,3250 aralığında kalacağını öngördü. Kısa vadede 1,3380 ve 1,3420 düzeylerinin güçlü direnç noktaları olduğunu hesaplayan kurum, "Yukarı yönlü ivmede hızlı kayıp GBP'nin henüz daha yukarı bir hareket hazır olmadığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.