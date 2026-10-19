Strategy'den 22 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Michael Saylor'ın Strategy şirketi, geçen hafta Bitcoin alımlarını sürdürürken daha büyük kaynağı imtiyazlı hisse geri alımlarına ayırdı. Şirket, 267 Bitcoin için 22,1 milyon dolar öderken, STRC hisselerini geri almak üzere bunun yaklaşık dokuz katı olan 193,1 milyon dolar harcadı.

Dünyanın halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) pazartesi günü sunduğu dosya, 12-16 Ekim dönemindeki işlemlerin ayrıntılarını ortaya koydu.

Bitcoin varlığı 848 bin 517'ye ulaştı

Strategy, söz konusu dönemde Bitcoin başına ortalama 82 bin 900 dolar ödedi. Son alımla birlikte şirketin elindeki Bitcoin miktarı 848 bin 517'ye yükselirken, bu varlıkların toplam satın alma maliyeti 64,02 milyar dolara ulaştı.

Şirket, 9 Ekim'de sona eren önceki haftada da 21,5 milyon dolar karşılığında 250 Bitcoin satın almıştı.

Hisse geri alım yetkisi 3 milyar dolara çıkarıldı

Bitcoin yatırımlarının yanında Strategy, geçen hafta Stretch (STRC) imtiyazlı hisselerinden 1,94 milyon adedini 193,1 milyon dolar karşılığında geri aldı. Önceki hafta aynı hisselerin geri alımına ayrılan tutar 192,4 milyon dolar olmuştu.

Şirket, yönetim kurulunun dijital kredi menkul kıymetleri geri alım programı kapsamında verdiği yetkiyi 2 milyar dolardan 3 milyar dolara yükselttiğini bildirdi. Pazar günü itibarıyla programda kullanılabilecek tutar 1,16 milyar dolar olarak açıklandı.

Bitcoin alımları hisse satışından finanse edildi

Strategy, Bitcoin alımlarının finansmanını ağırlıklı olarak MSTR koduyla işlem gören 140 bin 872 adet adi hissesinin satışından sağladı. Bu satıştan elde edilen gelir 22 milyon dolar oldu. STRC geri alımları ise şirketin mevcut nakdiyle karşılandı.

Şirket ayrıca imtiyazlı hisse temettüleri ve borç faiz ödemeleri için ayırdığı 4,83 milyar dolarlık ABD doları rezervinden ayrı olarak 447,3 milyon dolar nakit varlığı bulunduğunu bildirdi.

Cuma günkü kaybın ardından açılış öncesi yükseliş

MSTR hisseleri, cuma gününü yaklaşık yüzde 9,6 değer kaybıyla 138,83 dolardan tamamlamıştı. Pazartesi günü ise Nasdaq açılışı öncesindeki işlemlerde hisseler yüzde 2,5'in üzerinde yükseldi.