Strategy'den 43 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi

ABD merkezli Strategy Inc., Bitcoin yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 535 Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu alımlar için yaklaşık 43 milyon dolar harcandı. Bitcoin başına ortalama alım fiyatının ise 80 bin 340 dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Alımlar hisse satışından finanse edildi

Strategy, son Bitcoin alımının tamamen "at-the-market" (ATM) hisse ihracı programı kapsamında elde edilen gelirle finanse edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda şirketin 231 bin 324 adet MSTR hissesi sattığı ve satışlardan yaklaşık 43 milyon dolarlık net gelir sağladığı ifade edildi.

Şirketin uzun süredir sürdürdüğü hisse ihracı yoluyla Bitcoin biriktirme stratejisine devam ettiği kaydedildi.

Toplam Bitcoin varlığı 818 bin BTC'ye ulaştı

Son alımla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 818 bin 869 BTC'ye yükseldi.

Şirketin elindeki Bitcoin'lerin toplam maliyetinin yaklaşık 61,8 milyar dolar olduğu belirtilirken, ortalama alım maliyetinin coin başına 75 bin 540 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı.