Strategy'den 43 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi
Bitcoin fiyatlarının 80 bin dolar seviyesinin üzerinde seyrettiği dönemde ABD merkezli Strategy Inc., kripto para yatırımlarını büyütmeye devam etti. Şirket, bir haftada 535 Bitcoin daha satın alırken, toplam varlığını 818 bin 869 BTC'ye çıkardı. Yaklaşık 43 milyon dolarlık yeni alımın hisse satışından elde edilen gelirle finanse edildiği belirtilirken, şirketin Bitcoin biriktirmeye dayalı yatırım stratejisini sürdürdüğü görüldü.
ABD merkezli Strategy Inc., Bitcoin yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 535 Bitcoin satın aldığını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu alımlar için yaklaşık 43 milyon dolar harcandı. Bitcoin başına ortalama alım fiyatının ise 80 bin 340 dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.
Alımlar hisse satışından finanse edildi
Strategy, son Bitcoin alımının tamamen "at-the-market" (ATM) hisse ihracı programı kapsamında elde edilen gelirle finanse edildiğini açıkladı.
Bu kapsamda şirketin 231 bin 324 adet MSTR hissesi sattığı ve satışlardan yaklaşık 43 milyon dolarlık net gelir sağladığı ifade edildi.
Şirketin uzun süredir sürdürdüğü hisse ihracı yoluyla Bitcoin biriktirme stratejisine devam ettiği kaydedildi.
Toplam Bitcoin varlığı 818 bin BTC'ye ulaştı
Son alımla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 818 bin 869 BTC'ye yükseldi.
Şirketin elindeki Bitcoin'lerin toplam maliyetinin yaklaşık 61,8 milyar dolar olduğu belirtilirken, ortalama alım maliyetinin coin başına 75 bin 540 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı.