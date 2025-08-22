Suç gelirleriyle mücadelede yeni dönem: Kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülükleri artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şans ve bahis oyunu faaliyetlerinde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için harekete geçti. Buna göre, söz konusu faaliyetleri elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu geldi.

Ayrıca, terör finansmanının engellenmesi için de yeni düzenlemeler yapıldı.

Kalkınma ve yatırım bankalarının yükümlülükleri artırıldı

Bakanlığın hazırladığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu değişiklikle, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında bazı yükümlülere yönelik tedbirler artırıldı.

Buna göre, kalkınma ve yatırım bankalarının, sektörel nitelikleri dikkate alınarak uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi. Ancak, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ise kapsam dışında bırakıldı.

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki iş yeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu. Söz konusu kapsamda uyum görevlisi ve yardımcısı 31 Ekim'e kadar atanacak, uyum programlarını da 30 Kasım'a kadar oluşturacak.

Ayrıca, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenmesi gereken prosedür ile bunların yetkilendirilme sürecine ilişkin düzenleme yapıldı. Yükümlüler, uyum görevlisi ve yardımcısı görevinden alınır ya da veya ayrılırsa nedenleri ile birlikte, ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.