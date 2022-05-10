Sun Tekstil, halka arz geliriyle yeni yatırımlar planlıyor

Türkiye’nin önde gelen tekstil şirketlerinden biri olan Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru 28 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerinin yüzde 17,26’sı halka arz edilecek olan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda toplam payı yüzde 20,71’e kadar yükseltebilecek. Hisseler için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Pay fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.

1987 yılında kurulan Sun Tekstil, hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markalar için kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir Torbalı ve Manisa’da bulunan modern üretim tesisleri, İzmir’in yanı sıra İngiltere’nin Londra ve Leicester ile İspanya’nın La Coruna şehirlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini yürütüyor.

Sun Tekstil, kendisine bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla da örme kumaş üretiyor ve kumaş koleksiyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Ekoten Tekstil, İSO İkinci 500’de 216’ncı sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ise 61’inci sırada yer alıyor.

Ürünlerinin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor

Konsolide cirosunu 2021 yılsonu itibarıyla yüzde 70,3 artışla 2,2 milyar TL seviyesine taşıyan ve üretiminin 2019’da yüzde 93’ünü, 2020’de yüzde 98’ini ve 2021’de yüzde 96’sını ihraç eden Sun Tekstil, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirerek yatırımlarını büyütmek üzere halka açılıyor.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’ı yatırım, yüzde 15-20’si işletme sermayesi, yüzde 25-30’u mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’i ise Ar-Ge çalışmalarında değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir kârın en az yüzde 30’u nakit kâr payı olarak yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.

"İhracatımızla Türkiye’nin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyoruz”

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın önde gelen hazır giyim ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın ürün ve 1500’den fazla tasarımla hizmet veriyor, ürünlerimizin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı konumumuzla ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyoruz.

İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış tekstil sanayi şirketlerinden biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ederken, büyüme yolculuğumuzdaki doğal akışın bir parçası olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız.

Hem Sun Tekstil hem de Ekoten için yeni makine alımları, dijitalleşme süreçlerinin geliştirilmesi, daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılması, Almanya veya İtalya’da yeni tasarım ofislerinin açılması ve İzmir’de yeni bir üretim tesisinin kurulması planlarımız var. Ayrıca önümüzdeki dönemde global pazarlardaki bilinirliğimizi artırmayı ve büyümemizi yeni müşterilerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde kârlı büyüme performansına sahip, 35 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli bir tekstil sanayi şirketi olarak, halka açılmanın bu hedeflerimize ulaşmayı güçlü biçimde destekleyeceğine yürekten inanıyorum.”

Tekstil sektörü, Türkiye’nin dördüncü büyük ihracatçı sektörü

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk ise tekstil sektörünün ülke ekonomisine kazandırdığı hacim ve oluşturduğu istihdamla Türkiye’ye büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ünlütürk, “Teknoloji kullanımı her sektörde olduğu gibi tekstil ve giyim sektöründe de yoğun olarak artmakta. Tekstil sektöründe dijitalleşme ve teknoloji alanında öncülerden biriyiz. Bunun yanı sıra sektörümüz ve firmamız olarak, artık 20 yıl öncesine göre çok daha zor ve teknoloji gerektiren, teknik tekstil gibi yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine de imza atıyoruz. Dolayısıyla sektörün geleceğinin son derece açık olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.