Superonline'da halka arz için piyasa koşulları bekleniyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Superonline'ın halka arzı için şirketin tüm çalışmalarını tamamladığını, uygun pazar koşullarının oluşmasını beklediklerini ifade etti.

Bünyesinde geliştirdiği Turkcell sabit internet birimi Superonline ve mobil şebeke kule işletmecisi birimini halka arz etmek istediğini daha önce açıklamıştı. Şirket ödeme sistemi alanında faaliyet gösteren ve hızlı büyüyen Paycell'de ise kısmi pay satışı için geçen yıl JP Morgan'a yetki vermişti.

Erkan, 2021 sonuçları hakkında düzenlenen basın toplantısında, "Superonline için yabancı ilgisi yüksek olacaktır diye düşünüyoruz, ama şu anda yabancı yatırımcı için iklim hazır değil" dedi.

Şirketin ikinci büyük ortağı LetterOne, altyapı ve dijital hizmet varlıklarından "değer yaratılması" için Turkcell tarafından belirlenen stratejinin icra aşamasına geçmesini istemişti.

Hisse piyasasında geçen yıl tarihi bir rekor olan 50'nin üzerinde halka arz gerçekleşti. Ancak hisse satışlarına ağırlıklı bölümü yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılardan geldi. Yabancı ilgisi oldukça düşük kaldı.