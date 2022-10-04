Şüpheliler 5 milyar lira kâr, 1 milyar lira zarar etti

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Tutuklama talep edilen şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul’da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 5’i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan 1 şüpheli konutu terk etmeme şeklinde, 2 şüpheli ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Diğer yandan Borsa İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da Banka Endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları belirlendi.

Üç aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde, grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.

Yaptıkları işlemlerle bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleriyle piyasada hakimiyet kurarak pay fiyatların belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunuldukları anlaşıldı.

Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla ayni payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde anılarak, yalancılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.

Şüpheliler yaklaşık 5 milyar lira kâr, 1 milyar lira da zarar etti

Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, eylemlerini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilirken, ilgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediklerini değerlendirdi.

SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize kârlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam kârın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken, fakat piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira zarar oluştuğu değerlendirildi.

Kaynak: Foreks, AA