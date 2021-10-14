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Suudi Arabistan, petrol üretiminde artışı taleplerini geri çevirdi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bir Salman, OPEC+'nın üretimi artırması çağrılarını reddetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bir Salman, OPEC+'nın üretimi daha hızlı artırması yönünde gelen çağrıları reddetti.

Moskova'da düzenlenen enerji forumunda konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı, OPEC+'ın doğal gaz ve kömür piyasalarında görülen vahşi fiyat dalgalanmalarının petrol piyasasında olmamasını için yeterince şey yaptıklarını ifade etti.

Doğal gaz fiyatlarının yüzde 500, kömür fiyatlarının yüzde 300 ve doğal gaz likitlerinin (NGL) fiyatlarının yüzde 200 arttığı ortamda petrol fiyatında artışın yüzde 29'da tutulduğunu belirten Prens Abdulazis bin Salman, "Gaz piyasası, kömür piyasası ve diğer enerji kaynaklarının bir regülatöre ihtiyaçları var. Durum bize, insanyarı OPEC+'nın yaptıklarını yapmaları gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

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