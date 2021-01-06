Suudi Arabistan'dan petrolde 1 milyon varil ek kesinti kararı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman OPEC+ ülkelerinin ekonomilerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıkladıOPEC+ üyelerinin arasında arz kesintisini mevcut seviyelerinde sürdürme ya da arzı 500 bin varile kadar artırma seçenekleri arasında görüş ayrılığı sürerken Suudi Arabistan’dan sürpriz bir hamle geldi.Suudi Arabistan şubat ve mart aylarında günlük petrol üretimini 1 milyon varil kesme kararı aldı. Karar petrol üretimini artırmak isteyen üyelere marj sağlarken krallığın petrol üreticisi ülkelerle koordineli arz kesintisi politikasından da U dönüşü anlamına geliyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman ise düzenlenen basın toplantısında, enerji piyasalarının desteklenmesinin önemine işaret etti.Selman, OPEC+ ülkelerinin ekonomilerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıkladı.Buna göre, Suudi Arabistan'ın açıkladığı ek kesintiyle OPEC+ grubunun günlük üretim kesinti miktarları, şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olacak.