Suudi Bakan açıkladı: OPEC+ kararı Karar oy birliği ile alındı

09 Aralık 2019

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman yaptığı açıklamada, OPEC ve müttefikleri arasında işbirliğinin Mart sonrasında da devam etmesini beklediğini ifade ederek,

"Mart ayında ne noktada olacağımız, piyasadaki arz seviyesinin Mart sonrasında ne olacağı konusunda henüz karar verilmedi" diye konuştu.



OPEC+ üyeleri Cuma günü Viyana'da yaptıkları toplantıda üretim kısıntısının Mart sonuna kadar devam etmesini ve üretim kısıntısının 1,7 milyon varil/gün seviyesine çıkarılmasını kararlaştırmışlardı.