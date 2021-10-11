Suudilerin ACWA Power International halka arzından güçlü başlangıç

Suudi Arabistan kamu hizmet şirketi ACWA Power International, 300 milyar dolardan fazla talebin geldiği ilk halka arzının ardından, Riyad piyasasındaki ilk işlem gününde sert yükseldi.

Şirketin hisseleri, yerel saat ile 10:11’de yüzde 30 olan günlük limiti oranında sıçrayarak 72,80 riyale ulaştı. Yüzde 44’ü ülkenin varlık fonuna ait ACWA Power, ilk halka arzında, yüzde 11’lik payını hisse başına 56 riyale sattı ve bunun sonucu 1.2 milyar dolar elde etti.

Suudi Arabistan hisse senetleri bu yıl güçlü artışlar gösterdi ve Riyad Borsası yüzde 33 yükseldi. Suudi Arabistan ekonomisi ve piyasaları, büyük oranda petrol fiyatlarının 2021 yılında koronavirüs pandemisinden toparlanmanın etkisi ile yüzde 60’ın üzerinde artış göstermesinden destek buldu.

Riyad öte yandan son yıllarda, Abu Dhabi’nin yaklaşmakta olmasına karşın, ilk halka arzlar konusunda Orta Doğu’nun da en yoğun piyasası da oldu. Eylül ayında, Saudi Telecom Co.’nun internet hizmetleri birimi de, ilk halka arzından 126 milyar dolar elde etmesinin ardından ilk işlem gününde sert bir yükseliş gerçekleştirmişti.