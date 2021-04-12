Suwen, halka arz için SPK'ya başvurdu

Borsada halka arzlar hız kesmeden devam ediyor. Kadın iç giyim sektöründe faaliyet gösteren Suwen de, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu yaptı.



SPK'ya iletilen taslak izahname, şirketin www.suwencompany.com, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın www.tskb.com.tr ve Gedik Yatırım’ın www.gedik.com adresli internet sitelerinde yayınlandı.



Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe 2020 yıl sonu itibariyla Türkiye’nin 81 ilinin 35’inde olmak üzere toplam 111 mağazası ve 573 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.