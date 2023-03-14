SVB’nin iflası sonrası kriz endişesi derinleşiyor: Altın psikolojik sınırı aştı

ABD'de 2008 yılından bu yana el konulan en büyük banka olan SVB'nin çöküşünde Fed'in faiz artırımlarının da rolü olduğu için politika faizinin gelecek aylardaki seyri hakkındaki beklentiler de değişti.

ABD'li düzenleyici kuruluşların bankalara ek kaynak sağlamak için attıkları adımların ardından Biden hem yatırımcılara hem de banka müşterilerine güven telkin edici açıklamalarda bulundu. Ancak bu adımlar, bankadaki sorunların başka ülkelere de sıçrayacağı endişelerini yatıştıramadı.

Asya borsalarında bankacılık hisseleri kayıplarını artırırken, en büyük düşüşleri kaydeden ise Japonya'daki şirketler oldu. Bankacılık sistemine yönelik riskler hakkında endişeler tüm hisselerin gerilemesine neden oldu.

Sidney merkezli yatırım bankası Barrenjoey'de hisse senedi baş stratejisti Damien Boey, "Bankalardan kaçış başladı ve bankalararası piyasalarda stres görülüyor. Aslında, likidite önlemlerinin bu dinamikleri durdurması gerekirdi ancak küçük yatırımcı alınan bu önlemlere değil, haberlere ve bankalar önünde oluşan sıralara bakıyor" dedi.

190 milyar dolar eridiler

ABD'nin başlıca bankalarının hisse değeri dün 90 milyar dolar, son üç işlem gününde ise 190 milyar dolar eridi.

ABD'deki yerel ve küçük bankaları ise en büyük kayıpları gören taraf oldu. First Republic Bank'ın hisseleri, yeni fonlama uygulamasının yatırımcılara güvence vermede yetersiz kalması ve kredi derecelendirme kurumu Moody's tarafından kredi notunun düşürülmesinin ardından %60'ın üzerinde geriledi.

Avrupa'da bankacılık sektörü hisseleri %5.7 ekside kapanırken, Almanya'nın Commerzbank bankası %12.7 düştü ve Credit Suisse %9.6 düşüşle tarihi dip seviyeye geriledi.

Biden, hükümetin attığı adımların "ABD'lilerin bankacılık sisteminin güvende olduğuna inanabilecekleri" anlamına geldiğini söyledi ve SVB'nin iflasının ardından daha katı düzenlemelerin devreye alınacağı sözünü verdi.

Biden "İhtiyacınız olduğunda mevduatlarınız orada olacak" dedi.

Altın psikolojik sınırı aştı

Para piyasalarına bakıldığında göstergeler ABD ve euro bölgesi bankacılık sistemlerindeki kredi riskinin bir miktar arttığına işaret etti.

Fed'in faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı yönünde beklentilerin etkisiyle altın psikolojik 1,900 dolar seviyesini aşarken Japonya'nın bankacılık hisseleri %6.7 gerileyerek Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Dünyanın dört bir yanında SVB'de hesabı bulunan şirketler iflasın kendi mali durumlarına olabilecek etkilerini değerlendirmeye başlarken, Almanya Merkez Bankası sorunların ABD sınırları ötesine yayılıp yayılmayacağını değerlendirmek üzere kriz ekibini topladı.

The Globe ve Mail'de yer alan haberlere göre Kanada'nın bankacılık düzenleyici kurumu bankaların likidite durumunu takip etmek üzere bankalar ile günlük kontroller yapmaya başlayacak.

Kanada hükümeti Pazar günü geçici olarak SVB'nin ülkedeki birimine el koymuş ve bankanın Kanada biriminin varlıklarını kalıcı şekilde kontrolüne geçirmek için çalışmalar yapıldığını açıklamıştı.

Haftasonu boyunca süren görüşmelerin ardından İngiliz bankası HSBC, SVB'nin İngiltere iştirakini sembolik bir fiyat olan 1 sterline satın alacağını açıklamıştı. HSBC'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri bugün %6 geriledi.