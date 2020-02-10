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Swap adımı sonrası dolar 6 liranın altını gördü

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerine gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası bu sabah saatlerinde 5,98 seviyelerine kadar geriledi. Piyasalarda işlemlerin artmasıyla kur yeniden 6 lirayı aştı.

Swap adımı sonrası dolar 6 liranın altını gördü
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Geçtiğimiz hafta 5.98 civarında seyreden Dolar/TL Cuma  günü beklentilerden iyi gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası  hızla yükselerek 6.0475 seviyelerini gördü. Hafta kapanışını 6 seviyesinin üzerinde yapan kur, yeni haftaya ise BDDK’nın dün akşam swap işlemlerine getirdiği kısıtlama sonrasın hızlı bir dönüş yaparak 5.98 bölgesinde başladı. 

Piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte kur yeniden 6 liranın üzerine çıktı. Saa 09.45 sularında 1 dolar 6,0050 liradan el değiştiriyordu. 

Piyasaların gözü bugün TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak olan işgücü verilerinde olacak. İşsizlik oranı en son yüzde13,4 olarak açıklanmıştı.

BDDK'nın swap hamlesi

BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının 2018 Ağustos'tan bu yana %25 olan sınırlandırma oranını %10,0'a çektiğini açıkladı.

Bankaların swap işlemlerine sınırlamaBankaların swap işlemlerine sınırlama

 

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