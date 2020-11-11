Swap esnedi, TL değerlendi

11 Kasım 2020

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen piyasa dostu mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8,18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi.



Sabahın erken saatlerinde yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8,10 seviyelerinin altına indi. 12:44 itibarıyla dolar/TL 8,030'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de 9,5305 düzeyinde el değiştirdi.

Dolar/TL, dün günün ilk bölümünde 8,35 seviyelerini test ettikten sonra ikinci bölümde 8,20'nin altına gerilemişti.

Borsa İstanbul'da rekor

Küresel piyasalardaki iyimser hava ve yurt içinde kurlarda yaşanan gerilemenin desteklediği hisse senedi piyasalarından da rekor devam ediyor. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, yüzde 0,55'lik artışla 1.249 puanla açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, yüzde 1'in üzerinde primli seyrediyor.

Cari açık beklentilerin altında

Öte yandan yurt içinde haftanın en önemli verisi olan ödemeler dengesi rakamları bugün açıklandı. Buna göre, eylül ayında cari açık 2,4 milyar dolarak olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti 2,5-2,7 milyar dolar bandında cari açık gerçekleşeceği yönündeydi.

BDDK, yabancı banka swap limitlerini esnetti