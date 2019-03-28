Swap faizi 1200'den 25'e düştü

28 Mart 2019

Lokal bankalar Londra swap piyasasına yeniden TL likiditesi sağlamaya başladı.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Uzun sürmeyeceğini belirtmiştik. Spekülatif saldırıya karşı atılan bir adımdı ve son verildi. Yeni bir spekülatif saldırı beklemiyoruz" diye konuştu.

Cuma günü TL'deki sert değer kaybının ardından lokal bankalar bu hafta yabancı bankaların TL likidite yaratmak adına kullandığı Londra swap piyasasına TL sağlamamaya başlamıştı.

Bunun üzerine sert şekilde yükselen gecelik TL faizi geçen haftaki yüzde 24 seviyesinden dün yüzde 1200'e fırlamıştı.

Bugün ise faizler yüzde 25'e kadar geriledi.

Öte yandan dün akşam bir açıklama yapan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Türk bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasını yalanladı. Aydın, ticari esaslara ve kurallara uygun hareket edildiğini söyledi.

Ayrıca bu sabah da bir açıklama yapan Borsa İstanbul, yurt dışı swap piyasasındaki hareketin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğuna işaret ederek, tüm aktörleri bu işlemlerini BIST'te yapmaya çağırdı.