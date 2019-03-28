Swap faizi nasıl düştü?

28 Mart 2019

Üst düzey bankacılar, lokal bankaların Londra swap piyasasına yeniden TL sağlamaya başladığı değerlendirmesinin gerçeği yansıtmadığını söylediler.

Reuters'ta sabah saatlerin yer alan haberde bir yetkili, lokal bankaların Londra swap piyasasına yeniden TL sağlamaya başladığını söylemiş, "Uzun sürmeyeceğini belirtmiştik. Spekülatif saldırıya karşı atılan bir adımdı ve son verildi. Yeni bir spekülatif saldırı beklemiyoruz" diye konuşmuştu.

Ancak üst düzey bir bankacı yine Reuters'a yaptığı açıklamada, "Lokal bankaların Londra swap piyasasına yeniden TL sağlamaya başladığı değerlendirmesi gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Aynı bankacı, swap faizlerindeki düşüşün neden kaynaklandığı sorusuna ise, "Yabancı bankaların aktiflerinde TL'ye dönüştürebilecekleri kaynakları vardı, bono tahvil, hisse senedi gibi, temettü alacakları gibi. Yani TL likidite sağlamış olabilirler" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan dün akşam bir açıklama yapan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Türk bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasını yalanlamış; ticari esaslara ve kurallara uygun hareket edildiğini söylemişti.

Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken bu hafta sert yükselişe geçmişti. Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi dün yüzde 1200'e yükseldikten sonra bugün ise yüzde 25'e kadar geriledi.

Dün Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksine 6 bin puanlık düşüş görülmüştü. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de 19,98'den 21,34'e çıkmıştı. Bugün ise BIST 100 saat 16:45 itibariyle yüzde 1,40 primle 93.150 puanda. 2 yıllık faiz de hafif düşüşle 21,21'de.

Bu arada, bu sabah bir açıklama yapan Borsa İstanbul, yurt dışı swap piyasasındaki hareketin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğuna işaret ederek, tüm aktörleri bu işlemlerini BIST'te yapmaya çağırdı.

Borsadan swap daveti