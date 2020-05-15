Swap hattı anlaşması doları nasıl etkiler?

15 Mayıs 2020

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa - Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.

Ali Ağaoğlu, piyasada swap görüşmelerinin sürdüğü ve anlaşmaya yönelik söylentilerin ışığında dolarda 7 liranın altında seyrin görüldüğünü dile getirerek, İngiltere, Çin, Japonya ve Katar’ın gündemde olduğunu belirtti

Ağaoğlu, “Bu ülkelerle kaç milyar dolarlık bir anlaşma yapılacağına ilişkin bir şey diyemiyorum. Ama en fazla 4 ay götürecektir. Son açıklanan 4.9 milyar dolarlık cari açık yıllık cari fazlayı geriletti. Türkiye’nin IMF, Amerikan Merkez Bankası (Fed) veya Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile yapacağı bir swap hattı anlaşması gelirse bu hakkaten işe yarar. Bu 4 ülkeden gelecek hattın kalıcı etki yaratmasını bekleyemeyiz. Kısa vadede piyasa heyecana kapılır kur 6.75-80 liraya düşebilir böyle bir ihtimal var. Radikal kalıcı çözümü düşük görüyorum. IMF, Fed, ECB arkasında ciddi bir kredibilite getirecek. Atıyorum 10 milyar dolar var ise arkasındaki kredibiliteyle 30-40 milyar dolarlık iş yapar” diye konuştu.