Swap hattı esnedi, dolar geriledi

25 Eylül 2020

Dolar/TL haftanın son işlem gününe düşüşünü sürdürerek başladı. Dün TCMB'nin faizi artırması sonrası gevşeyen kur, BDDK'nın swap adımı ile aşağı yönlü hareketini güçlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurtiçindeki bankaların yurtdışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı gevşetti. Kararın ardından dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.51 seviyelerine kadar geriledi.

TCMB dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13.25'e yükseltilmiş oldu.

Dolar/TL, PPK öncesi test ettiği 7.7170 seviyesindeki zirvesinden dün en düşük 7.56'ya kadar geriledi. Kur daha sonra günü 7.65'e yakın tamamladı.

Bugün ise BDDK'nın swap adımı ile dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.51 seviyelerine kadar indi. Bazı analistler 7,5482 ve 7,4716 seviyelerini destek olarak gösteriyor. Euro/TL ise 8,80 seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de, güne yüzde 1 artışla 1.130 puandan başladı.

Piyasalar MB'nin faiz adımının ardından bugün ortalama fonlama maliyetinin oluşacağı yer için bankanın likidite adımlarını izleyecek.

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Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Eylül 2020)