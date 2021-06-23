Swap için Türkiye hangi ülkelerle masada?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap için görüştüğü ülkeler arasında Azerbaycan, İngiltere, Rusya ve Malezya'nın olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Türkiye birkaç ülke ile swap anlaşması konusunda görüşmeler yürütürken Azerbaycan ile anlaşmaya yaklaştı.

Türkiye'nin swap anlaşması konusunda görüştüğü diğer ülkeler arasında Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere ve diğer Asya ülkeleri var.

Katar ile mevcut swap anlaşmasının genişletilmesinin de mümkün olduğunu bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini açıklamıştı.