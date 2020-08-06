Swap için yeni 'muafiyet' hazırlığı
BDDK'nın bazı TL muafiyetlerini yatırım bankalarına genişleteceği bildirildi.
Swap piyasasında normalleşme için BDDK'nın yeni bir hamle hazırlığında olduğu bildirildi. Konuya yakın kaynakların Bloomberg News’e verdiği bilgiye göre yetkililer, uluslararası yatırım bankalarının yurt içinde liraya erişimi üzerindeki kısıtlamaları gevşetecek muafiyet düzenlemesi üzerine çalışıyor.
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK), Temmuz ayında uluslararası kalkınma bankalarının FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla yurt içi bankalardan sağlayacağı finansman işlemlerinde TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar vermişti.
Bloomberg News'in haberine göre benzer bir muafiyet düzenlemesinin üzerinde çalışıldığını kaydeden yetkililer, konuya ilişkin düzenlemenin yakın zamanda duyurulabileceğini belirtti. Aynı kaynaklar muafiyetlerin kademeli olarak genişletilmesi ile swap piyasasında normalleşmenin amaçlandığını kaydetti.