Swap nedir? BDDK swap kararı sonrasında merak ediliyor

25 Eylül 2020

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında BDDK'nın swap adımı ile döviz kuru aşağı yönlü hareketini güçlendirdi.

BDDK, yurtiçindeki bankaların yurtdışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı gevşetti. Kararın ardından dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.51 seviyelerine kadar geriledi.

Bu durum sonrasında, Swap nedir, sorusuna yanıt aranmaya başladı.

Swap nedir?

Kelime anlamı olarak Değiş-tokuş, takas anlamına gelen swap, finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman diliminde, yükümlülüklere bağlı olarak farklı faiz ödemeleri ve döviz cinsini karşıklı değiştirdikleri sözleşmelerdir.

Swap işlemleri ile faiz oranları ve döviz kurlarında yaşanan değişimlerden meydana gelen riski en aza indirgenmek amaçlanır. Böylece yatırımcıların bu oynaklıktan kaynaklanan riskin önü alınmış olur.

Swap işlemleri kapsamında; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı işlemleri yapılır. Para swapında taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belli miktardaki para birimlerini değişitirirken, faiz swapında ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngörür. Çapraz döviz swapında ise farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşarak gerekli yükümlülüğü yerine getirirler.