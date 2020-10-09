09 Ekim 2020

Merkez Bankası swap faizini 150 baz puan artırdı. Bu hamle sonrasında daha önce 10.25 olarak uygulanan swap faizi 11.75'e çıktı.

Swap nedir?

Swap, finans piyasalarında iki tarafından belirli bir zaman diliminde, yükümlülüklere bağlı olarak faiz ödemeleri ve döviz cinsinin karşılıklı değiştirildiği sözleşmelerdir.

Swap işlemlerinde amaç, döviz kurunda yaşanan değişimlerle meydana gelen riski en aza indirgemektir. Bunun sonucunda oynaklıktan kaynaklanan riskin önü alınmış olur.

Swap işlemleri kapsamında; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı işlemleri yapılır. Para swapında taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belli miktardaki para birimlerini değişitirirken, faiz swapında ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngörür. Çapraz döviz swapında ise farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşarak gerekli yükümlülüğü yerine getirirler.