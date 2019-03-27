Swap önlemi "geçici"

27 Mart 2019

TL'deki sert değer kaybının ardından Türk bankaların, yabancı bankaların TL likidite yaratmak adına kullandığı Londra swap piyasasına TL sağlamama eğilimi en azından seçim sonrasına kadar devam edecek.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisine yönelik "spekülatif saldırı"ya yanıt için devreye alınan bu önlemin "geçici" olduğunu, "en az seçim sonrasına kadar sürdürüleceğini" ancak "uzun süre sürdürülmeyeceğini" söyledi.

Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken bu hafta sert yükselişe geçti. Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi dün yüzde 330'a bugün ise yüzde 700'e kadar yükseldi.

Haftalık vadede ise swap piyasasında TL faizi geçen haftaki yüzde 22'li seviyelerden dün yüzde 125'e bugün ise yüzde 200'e kadar tırmandı.

Borsa ekside, tahvil faizi yükseldi

Dolar/TL Cuma günü 5.84'e tırmandıktan sonra Merkez Bankası örtülü faiz artışı yapmış, art arda açıklamalarla tansiyonu düşürmeye çalışmıştı. Ayrıca swap tarafındaki artış da yabancılar için TL'nin maliyetini artırarak kur üzerinde aşağı yönlü ana baskı unsuru olmuştu.

Bugün 5.30'a kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gören kur daha sonra yukarı hareketlendi. Dolar saat 12:33'de yüzde 1,25 artışla 5.3940'dan işlem gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2 düşüşle 95.460 puanda. İki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 2,75 artışla 20,53 seviyesinde.

Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor

Kaynak: Reuters