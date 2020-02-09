Swapla ne hedefleniyor, etkisi ne olur?

09 Şubat 2020

Selçuk ALTUN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurtdışı swap işlemlerinde TL alım yönündeki oranı yüzde 25'ten yüzde 10’a düşürdü. BDDK'nın swap limitlerini kısması, bu işlemi daha çok yapan yabancıların TL bulmak için zorlanması anlamına geliyor.

Yani BDDK’nın buradaki amacı short (açığa satış yapmak) isteyen yatırımcıların bankalardan talep ettiği TL arzını kısarak doların TL karşısında daha fazla yükselmesini engellemek. (Bilindiği üzere dolar/TL, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6.04 liranın üzerine çıkmıştı.)

TL arzı özkaynakların yüzde 25’inden yüzde 10’una inince faiz yükselirken, getiri azalıyor. TL arzı kısılıp, borçlanma faizi artınca o faiz oranından TL borçlanıp dolar almanın vade sonunda maliyeti artmış oluyor.

Fakat, bu karar sonrasında TL bulmak için zorlanacak olan yabancının borsada satış yönlü hareket edebileceği kaydediliyor.

Yabancı başka piyasaya yönelir

BDDK'nın bu hamlesini DÜNYA'ya değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, şunları söyledi;

"Piyasada açığa satılabilecek TL miktarını kısıtlamaya yönelik bir adım. Yabancının TL borçlanarak döviz alma imkanı kısıtlanmış oluyor. Amaç kur oynaklığını kontrol altında tutmak. Bunun için swap limitlerine gelen kısıtlamayı daha da sıkılaştırmış oldular. Dövizi belki biraz aşağı çeker, ama genel eğilimin bozulacağını sanmam. Borsa için ise negatif. Yabancı ya iyice devre dışı kalır, ya da TL bulmak için başka piyasaya yönelir."

Dolara baskı yaratır

DÜNYA yazarlarından Stratejist Aydın Eroğlu da, dolar/TL'nin 6.04 seviyesine hızla gelmiş olması nedeniyle böyle bir adım atılmış olabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu;

"Dolarda hareketi sınırlamak istiyorlar. Dolardaki bu hareket esasen idlib ile ilgili. Sorun oradaki gelişmelerden kaynaklandı. Rusya'dan heyet geliyor. Uzlaşma çıkarsa dolar 6 TL altına düşer. Yoksa 6.04 yine geçilirse 6.11 ve 6.15 çok hızlı görülebilir.

Swap kararı düz mantıkla dolarda satış baskısı yaratır. Virüs konusu dünya için sorunken, İdlib bizim için ekstra sorun. Borsayı biraz negatif etkiler. 118.255 altına inersek düşüş hız kazanır. İnmezsek 120.000 ve 119.500 destek olur. Swap sadece bir ayaktaki tedbir. Piyasa algısı açısından, "spekülasyona izin yok" mesajı olumlu, ama esas olan idlib gelişmeleri. Bilindiği gibi gözetim noktalarına komandolar gönderildi. Rejim ise bu güçlerin bir kısmını geri çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat sonuna kadar gözetim noktalarının gerisine çekilmezlerse biz bunu sağlarız dedi. İşte tedirginliğin nedeni bu. Ama rejimin destekçisi Rusya. Fakat, bu sorun ABD ile ilişkileri düzeltme ihtimali de taşıyor."

Bankaların swap işlemlerine sınırlama