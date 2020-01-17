Tahvil faizlerinde düşüş sürecek mi?

17 Ocak 2020

Gizmen NALBANTLI

Borsadaki yükseliş sürerken, tahvil faizi de 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 19 Temmuz 2017’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 10,23’ü gördü.

Geçtiğimiz yıla göre azalan jeopolitik riskler, enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi faizleri bu seviyelere kadar getirdi. Geçen yılın mayıs ayında 523 seviyesine kadar yükselen CDS’ler ise ekonomiye ilişkin olumlu beklentilerle düşüşe geçerek 300 puanın altına geriledi. Mevcut göstergeler düşüş eğiliminin devam edeceğini gösteriyor.

JP Morgan’ın bankacılık sektörüne ilişkin son raporunda ‘ V şeklinde bir toparlanma ihtimali güçlendi’ ifadesi, bankalar öncülüğünde borsayı tarihi zirvesine taşıdı. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke tahvillerine giriş son dönemin en yüksek seviyelerine yükseldi.

2020 yılında gelişmiş ülke merkez banklarının “güvercin” duruşunu sürdüreceğini düşündüğümüzde, enflasyondaki olumlu görünümün devamı ile TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi beklenebilir. Bu senaryoda yılın ilk çeyreğinde gösterge tahvilin bileşik faizinde tek haneler görülebilir.