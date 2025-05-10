Tahvil Kralı olarak bilinen DoubleLine Capital CEO'su Jeff Gundlach, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin devam etmesini beklediğini söyledi.

Gundlach, ons altın fiyatının cuma günkü 3 bin 345 dolarlık seviyesinden yüzde 20 artışla 4 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

CNBC'ye konuşan Gundlach, gümrük vergileriyle ilgili oynaklığın yatırımcıların kıymetli metale bakış açısını kökten değiştirdiğini ve yılbaşından bu yana yüzde 25'lik yükseliş kaydettiğini söyledi.

Gundlach, yatırımcıların altına bakış açısındaki değişimi şöyle anlattı:

"Bence bu bize altının artık kısa vadeli yatırımcılar için bir spekülasyon ya da uzun vadeli bir tutuş olarak hayatta kalanlar için bir spekülasyon olmadığı bir rejimde olduğumuzu söylüyor. Bence insanlar jeopolitik olarak, gümrük tarifeleri ve diğer her şeyle devam eden kargaşadan korktukları için altını bir varlık sınıfı olarak görüyor. Dolayısıyla altın bir nevi gerçek parasal varlıktır"

Gundlach, hisse senetleri gibi diğer risk varlıklarının arka planının şu anda zorlu olduğuna inandığını ekledi. Hisse senetlerinin yakın vadede bir "çöküş" görebileceğini ve yüzde 20'ye kadar düşebileceğini söyledi.

Goldman, UBS ve BofA da altın tahminlerini yükseltmişti

Goldman Sachs, geçen ay kıymetli metal için 2025 yılı sonu için fiyat hedefini ons başına 3 bin 700 dolara yükselterek, yüksek düzeydeki politika belirsizliğine ve ABD ekonomisinin olası yavaşlamasına işaret etmişti.

UBS ve Bank of America da altına 3 bin 500 dolarlık fiyat hedefi koydular, bu da mevcut seviyelerden yüzde 4'lük bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Ayrıca Bank of America'nın yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, küresel fon yöneticilerinin yüzde 58'i, tam teşekküllü bir ticaret savaşında en güvenli varlığın altın olduğuna inandıklarını söyledi.