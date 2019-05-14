"Tahvil piyasası daha cazip hale gelmeli"

14 Mayıs 2019

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, finans kuruluşlarının temsilcileriyle yabancı yatırımcı payının azaldığı tahvil piyasasını daha cazip hale getirmek için çalışma yürütmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) genel kurul toplantısının açılışında konuşan Çetinkaya, Borsa İstanbul'un geçen ay yaptığı esas sözleşme değişikliğine atıfta bulunarak, yeni yönetim yapısında TSPB yönetim kurulundan, bankalardan ve portföy yönetim şirketlerinden birer temsilcinin yer alacağı bir danışma kurulu kuracaklarını söyledi.

Tahvil piyasasında 1990'lı yıllarda yüzde 60'larda olan yabancı payının yüzde 10'lu seviyelere gerilediğine dikkat çeken Çetinkaya, tahvil piyasasını, yabancı yatırımcı oranının yüzde 60'larda olduğu hisse piyasası gibi cazip hale getirmek için istişareler yürütmek istediklerini söyledi.

Çetinkaya, "Sermaye piyasalarının daha derin, daha etkin olabilmesi için yeterli bir ortamı yaratabilmiş değiliz. Tahvil-hisse piyasası mukayesesi yapmak gerekirse, hisse piyasasında günde 2 milyar dolar işlem olabiliyor. Yatırımcı spotta sattığı zaman vadelide alabiliyor... açığa satabiliyor veya ödünç piyasası çalıştırabiliyor. Bu unsurlar tahvil piyasasında yok" dedi.

Çetinkaya, "Hisse piyasasında olduğu gibi tahvil piyasasında da uluslararası piyasada işlerin akışıyla uyumlu bir piyasa ortaya çıkarmamız gerekiyor. (Yapılacak) pek çok şey olabilir, esnek kontratlar ve bunun gibi. Borsa olarak bunlara odaklanmış durumdayız."

Kaynak: Reuters