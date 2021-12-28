Tahvil yatırımcısı 2022’den umutlu

Yüksek enflasyon ve merkez bankalarının bu enfl asyonla mücadele için parasal sıkılaşmaya gidiyor olması küresel tahvil yatırımcısına 1999’dan bu yana en kötü yılını yaşattı. Barclays’in gösterge tahvil endeksi tahvilde yıl başından bu yana getirinin negatif yüzde 4,8 olduğunu ortaya koyuyor.

ABD merkezli finans kuruluşu Barclays’in 68 trilyon dolar değerinde hazine ve şirket tahvilini izlediği kapsamlı göstergesi küresel toplam tahvil endeksi 25 Aralık itibariyle yatırımcısına yüzde 4,8 kaybettirdi.

İki büyük satış dalgası oldu: Önce iyimserlik sonra tapering

Getirilerdeki düşüşün iki önemli satış dalgasından kaynaklandığına değinilen Financial Times haberinde küresel tahvil yatırımcısının 2021 yılı içinde 2 ayrı dönemde hazine tahvilinde büyük satışlar yaptığı belirtiliyor. İlki yılın başlarında pandemi sonrası ekonomik iyileşmenin sürdürülebilir büyüme ve enfl asyon getireceği beklentisiyle uzun vadeli hükümet tahvillerini sattıkları dönemdi. İkinci satış dalgası ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının birçok ülkede rekor düzeylere yükselen enflasyonla mücadele için varlık alım programlarını azaltmaya başlayacaklarının ve faizleri yükselteceklerinin sinyalini vermeleriyle birlikte geldi. Bu satış dalgası ise kısa vadeli tahvillerde yaşanmıştı.

ABD’de 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi tahvil fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yıl başında yüzde 0,93 düzeyindeydi. ABD’de manşet enfl asyonun 39 yılın zirvesi olan yüzde 6,8’e tırmandığı kasım ayı itibariyle ise yüzde 1,49 düzeylerine yükseldi. 2 yıllık hazine tahvili getirisi ise yıl başındaki yüzde 0,12 düzeyinden kasım itibariyle yüzde 0,65’e tırmandı.

“Merkezler aceleci çıkarsa tahvil getirisi bir şok daha alır”

Aberdeen Standard Investments’tan portföy yöneticisi James Athey 2022 yılının da tahviller için sürprizlerle dolu olabileceğine dikkat çekerek “Enfl asyon yüzde 6 düzeyine geldiğinde tahvillerin artık kötü bir yatırım aracı olmaya başlamasına şaşırmamalıyız. Ancak kötü haber tahvil yatırımcısının işinin 2022’de de zor olacağı. Merkez bankaları beklenenden daha hızlı davranırsa olası bir şok daha yaşayabiliriz” diyor. Yüksek riskli tahvillerin fiyatı Athey’e göre daha da yükselebilir - bu da getirisi fiyatıyla ters orantılı hareket eden tahvillerde yatırımcıyı daha da zorlar.

En son 1999’da yüzde 5,2 kaybettirmişti

Son 40 yıllık dönemde tahvilde negatif getiri çok nadiren görülen bir durumdu. En son 1999 yılında yatırımcılar dotcom patlaması yaşanan hisse piyasalarına kaçmak için çok fazla tahvil satışı yapmış ve Barclays’in gösterge endeksinde tahvil getirisi yüzde 5,2 kayıp olmuştu. 1999’dan sonra en sert kayıp 2021 yılında görülüyor. Ancak daha önce 2005, 2013, 2015 ve 2018 yıllarında da tahvilde yıllık getiri negatifte kapanmıştı.

“Fed faiziyle getiri tekrar yükselebilir”

Allianz Global Investors’tan kıdemli sabit getiri uzmanı Massimilano Maxia ise hükümetlerin pandemiyle başa çıkmayı öğrenmeye başlaması ve merkez bankalarının sıkılaşma döngüsüne girmesiyle borçlanma maliyetleri için gösterge olarak da kullanılan tahvil getiriilerinin daha da yükselebileceği görüşünde. Maxia Reuters’a yaptığı açıklamada “Tahvil piyasaları Omicron endişelerine verilen ilk tepkiden sonra duruldu. Bence borçlanma maliyetleri hükümetler pandemiyi yönetebildikçe ve merkez bankaları enflasyonu durdurmak için faiz artırma ihtiyacı duyunca yükselmeye daha da eğimli olacak” diyor.

“Hisse düşerse tahvilde tekrar pozitif getiri görülür”

Axa Investment Managers’dan portföy yöneticisi Nick Hayes de aynı fikirde: “Faizleri bugün daha fazla artırırsanız birkaç yıl sonra düşme ihtimali de yükseliyor. Ve eğer hisse piyasalarında bir geri çekilme yaşanırsa yatırımcı tahvili yeniden sever. 2022’de iki haneli getiri alırız demiyorum ancak son 40 yıla baktığınızda her negatif getirili yılın ardından pozitif getirili bir olduğunu görüyoruz.”

EURO BÖLGESİ’NDE TAHVİLİN GÖZÜ DRAGHI VE BÜTÇE KAVGALARINDA

Euro Bölgesi’nde de tahvilde getiri yıl başına göre yükselmiş durumda. Ancak özellikle İtalya ve Almanya’da hükümetlerin uygulayacağı mali politikalar tahvil yatırımcısının yakından izlediği gelişmeler. İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi’nin ocakta gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçimlerinde zafer elde etmesi, bazı uzmanlara göre İtalya’nın risk primini yükseltebilir. CIO di NN Investment Partners’den Valentijn van Nieuwenhuijzen “Piyasa perspektifi nden bakarsanız İtalya’nın Mario Draghi’den daha iyi bir başbakanı olamaz. Draghi’nin kredibilitesi yerine geçebilecek hiçbir adayda yok” diyor. Ancak van Nieuwenhuijzen’a göre Almanya’nın çevre ekonomilere güveni de destekleyen mali politikaları ve AB iyileşme paketi gibi planlar İtalya gibi ekonomilerinin tahvillerini destekleyecek ve bu nedenle devlet tahvili piyasasında büyük bir şok beklenmiyor. AB’nin bütçe kurallarına ilişkin olası bir anlaşmazlık da analistlere göre Euro Bölgesi’nin daha borçlu çevre ekonomilerinde tahvil fi yatlarını düşürerek getirilerinde bir yükselişe neden olabilir. Geçtiğimiz hafta Fransa ve İtalya Avrupa Birliği’nin mali kurallarının 27 üyeli birliğin pandemi sonrası dünyada daha yeşil ve daha kendine yeter hale gelmesine yardımcı olacak yatırımlar için gevşetilmesi çağrısı yapmıştı. İtalya’nın 10 yıllık hazine tahvilinde getiri salı günü 4 baz puan yükselişle yüzde 1,165’e çıktı. Bu 1 Kasım’dan bu yana en yüksek düzeydi. Almanya 10 yıllık hazine tahvili getirisi ise 2 baz puan yükselerek yüzde -0,028’e çıktı.