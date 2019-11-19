Takasbank, risk parametrelerini güncelledi

19 Kasım 2019

Takasbank, karşı taraf hizmeti verdiği Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ile SWAP Piyasası'nda yürütmekte olduğu hizmet çerçevesinde işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerini, piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu güncelledi.



Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, yeni parametreler 21 Kasım Perşembe günü geçerli olacak. Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Değişen parametreler sonucunda teminat yükümlülüklerindeki olası artış veya azalışlar 21 Kasım 2019 tarihinde gün içi ilk risk hesaplama işlemleri sonrasında üye ekranlarından izlenebilecek olup, üyelerimizce teminat yükümlülüklerine ilişkin gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.



Yeni parametreleri içeren risk parametre dosyası 21/11/2019 gün içi ilk risk hesaplama anı itibarıyla Takasbank internet sitesinde duyurulacaktır.



21 Kasım 2019 Perşembe günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 20 Kasım 2019 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir. 21 Kasım 2019 Perşembe günü akşamı hesaplanacak teminat tamamlama çağrısı yükümlülükleri ise yeni parametrelere göre olacaktır."