Takibe düşen borçta görece iyileşme

13 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgını etkisinin ağırlaştığı martta sektörlerin takibe düşen alacak oranlarında görece iyileşme yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bireysel kredi kartları ile inşaat sektöründe takibe düşen kredi oranı yükselirken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin oranlarında ise düşüş gözlendi.

TBB verilerime göre, martta tasfiye olacak alacaklar 173 milyar 462 milyon 333 bin liraya çıktı. Şubatta bu rakam 172 milyar 907 milyon 258 bin lira idi. En yüksek tasfiye olacak alacak oranına sahip deri sektöründe tasfiye olunacak kredi miktarı 667 milyon 910 bin lira olurken, artışıyla dikkat çeken inşaatta tasfiye olunacak alacak tutar 29 milyar 580 milyon 583 bin lira oldu.

TBB verilerine göre, takibe düşen kredide en yüksek oran deri sektöründe. Bu sektörde brüt kredilerin yüzde 13,14’ü takipte. Sektörde şubat ayında tasfiye olacak kredi oranı yüzde 13,85 idi. Oranda yüzde 5 iyileşme yaşanmış. Ancak halen daha BDDK’ya göre Mart 2020’de yüzde 4,96 olan genel ortalamanın çok üstünde. İkincilik eğitim sektöründe yüzde 11 olan tasfiye olacak alacak oranı şubatta yüzde 11,28 idi. Görece bir düşüş bu sektörde de yaşandı. Eğitim sektöründe tasfiye olunacak kredi miktarı 1 milyar 369 milyon 583 bin lira.

İnşaatta oran artmaya devam ediyor

İnşaat hala kritik noktada bulunuyor. İnşaat sektöründe tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 10,97. Şubatta bu oran yüzde 10,81 idi. Bir ayda yüzde 1,5 artış göstermiş. Sektörler arasında sadece inşaatta artış yaşandı. Diğer sektörler ortalamanın üstünde bile olsalar martta şubata göre bir nebze de olsun oranda düşüş yaşadı. Tekstil sektöründe konfeksiyon sanayi ana gruptan daha yüksek bir tasfiye olunacak kredi oranına sahip. Konfeksiyonda oran yüzde 9,81. Tekstil sektöründe yüzde 5,35, tekstil sanayinde yüzde 4,15 ve deri giyim ile kürk işlemede ise yüzde 4,30 seviyesinde. İşçi çalıştıran özel kişilerin tasfiye olunacak kredi oranı yüzde 9,43. Enerji üretmeyen madenlerde yüzde 8,78, turizmde yani oteller ve restoranlarda ise yüzde 8,71 seviyesinde.

Kredi kartında da martta yükseliş var

Kredi kartı da inşaat gibi alarm veriyor. Bireysel tüm kredilerde tasfiye olacak alacak oranları şubata göre gerilerken kredi kartında artış gösterdi. Zaten kredi kartlarında tasfiye olacak alacak oranı diğer kredilere göre daha yüksek. Martta yüzde 6,50’ye çıkan oran şubata göre yüzde 3 artış gösterdi. Bu tüketicilerin borçları için sıkıntı olduğunu ortaya koyuyor. Kredi kartlarında tasfiye olunacak miktar martta 8 milyar 78 milyon 956 bin lira. Bu miktar şubatta 8 milyar 52 milyon 366 bin lira idi.

Martta 327 milyon liralık borç yapılandırıldı



Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında, martta, 6 büyük ölçekli firma ile 242 milyon liralık, 8 küçük ölçekli firma ile 85 milyon liralık borç yeniden yapılandırması yapıldı. Böylece Ekim 2019-Mart 2020 dönemi içinde, büyük ölçekli uygulama kapsamına alınan 175 adet firmadan 26 firma ile anlaşma yapıldı. Küçük ölçekli uygulamada ise kapsama alınan 51 firmanın 15’i ile anlaşılmış oldu. Toplam yapılandırılan borç 10 milyar 367 milyon liraya çıktı. TBB verilerine göre Mart 2020’de 2'si Ege Bölgesi'nden 4'ü Doğu Marmara Bölgesi'nden imalat sanayi, turizm, sağlık ve taşımacılık sektörlerindeki şirketlerle anlaşma bağlandı. İmalat sanayindeki 2 şirket 151 milyon liralık borç yapılandırdı. Turizmde 12 milyon, taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründeki 1 firma ile de 33 milyon liralık borç yapılandırması gerçekleştirildi. Sağlık sektöründeki iki firmanın ise yapılandırılan borç miktarı 46 milyon lira oldu.



En fazla yapılandırma enerjide



Toplamda 6 ayda sözleşme yapılan firmalardan 1’i tarım, 6’sı imalat sanayi, 1’i enerji, 1’i inşaat, 2’si toptan ve perakende ticaret, 7’si turizm, 4’ü taşımacılık, depolama ve haberleşme, 3’ü sağlık ve sosyal hizmetler, 1’i ise diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Tarımda 625 milyon TL, imalatta 3 milyar 232 milyon TL, enerjide 4 milyar 934 milyon TL, inşaatta 11 milyon TL, ticarette 121 milyon TL, turizmde 552 milyon TL, taşımacılıkta 182 milyon TL, sağlıkta 245 milyon TL, diğer sektörlerde 302 milyon TL olmak üzere 10 milyar 204 milyon lira borç yeniden yapılandırıldı.

KOBİ’lerde takipteki kredi oranı geriledi



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre de KOBİ’lerin takipteki kredi oranlarında düşüş var. KOBİ'lerde toplam kredi miktarı 619 milyar 219 milyon lira. Bunun 63.2 milyar lirası takibe düşen alacak olarak görülüyor. Verilere göre ocakta KOBİ’lerin toplamda yüzde 10,2 olan takibe düşen kredi oranı martta yüzde 9,40’a geriledi. Mikro işletmelerde ise yüzde 9,89 olan oranın yüzde 8,97’ye indiği görülüyor. Küçük işletmelerde yine yüzde 10 sınırına yakın yüzde 9,97 olarak belirlenen oran orta ölçekli işletmelerde ise yüzde 9,89’dan yüzde 9,27’ye geriledi.