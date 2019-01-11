Taksit yönetmeliğinde değişiklik

11 Ocak 2019

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmeliği ile banka ve kredi kartlarının taksit sürelerini belirleyen 26. maddenin 7. fıkrası yeniden düzenlendi.

Buna göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.

Değiştirilen 7. fıkranın eski hali şu şekildeydi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır"

Söz konusu fıkrada ayrıca kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacağı belirtiliyordu.

Yönetmelikle ayrıca, "Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez" şeklindeki 8. fıkra da yürürlükten kaldırıldı.

Taksit sayıları aynı

Öte yandan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, mal gruplarına ilişkin eski taksit sayılarının geçerli olduğunu söyledi.

Akben, "Eski taksit sayıları geçerli. Kurul'a yetki alındı, orada daha hızlı olmak açısından. Kurul, eski yönetmelikteki taksit sayıları aynı olacak şekilde kararını aldı ve bugün Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'ne gönderim yapıldı" diye konuştu.

Kaynak: Reuters